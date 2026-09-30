El Hospital Regional de Ica informó sobre la incorporación de tecnología biomédica de última generación, como parte de una intervención que contempla una inversión superior a los S/ 21 millones y que permitirá fortalecer tanto el Centro Quirúrgico como el servicio de Oftalmología del establecimiento.

Equipamiento de última generación

La inversión ejecutada por el GORE Ica a través del HRI, en el marco de la IOARR, en la primera etapa, el hospital ya incorporó microscopios oftalmológicos quirúrgicos con sistema de visualización 3D, tecnología que permitirá optimizar el desarrollo de procedimientos especializados, particularmente en cirugías de catarata y retina.

A este equipamiento se suma un facoemulsificador, destinado a la realización de procedimientos avanzados de segmento anterior y posterior del ojo. También se incorporó una autoclave portátil, equipo que contribuirá a garantizar una adecuada esterilización del instrumental utilizado durante los procedimientos quirúrgicos.

La incorporación de estos equipos permitirá ampliar las condiciones de atención para pacientes que presentan diferentes problemas visuales y facilitará la realización de procedimientos de mayor complejidad.

El proceso de modernización continuará con una segunda etapa, en la que se culminará la implementación del equipamiento previsto dentro de la IOARR.

Esta fase contempla la instalación de dos lámparas de hendidura con tonómetro de aplanación, equipos que permitirán realizar evaluaciones especializadas del ojo; un campímetro computarizado, destinado a la evaluación del campo visual; y un ecógrafo oftalmológico con regla biométrica, que permitirá complementar los estudios especializados y las mediciones necesarias para determinados procedimientos.

También está prevista la instalación de un autoqueratorefractómetro, equipo utilizado para evaluaciones relacionadas con la refracción y características ópticas del ojo; así como dos retinógrafos, que permitirán obtener imágenes de la retina para apoyar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oftalmológicas.

Finalmente, la segunda etapa contempla la incorporación de un fotocoagulador láser, tecnología que ampliará las posibilidades de tratamiento de determinadas patologías de la retina y otras afecciones que requieren este tipo de procedimiento.

Con la implementación completa de ambas etapas, el Hospital Regional de Ica ampliará sus capacidades para el diagnóstico y tratamiento especializado de enfermedades oftalmológicas, al contar con tecnología destinada a diferentes fases de la atención, desde la evaluación del paciente hasta procedimientos quirúrgicos y tratamientos especializados.

La modernización no solo está dirigida a la población de la región Ica. El fortalecimiento del servicio permitirá también atender a pacientes referidos de otras regiones, ampliando la capacidad del Hospital Regional de Ica para recibir casos que requieren atención oftalmológica especializada.

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