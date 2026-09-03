El Hospital Regional de Ica avanza con la modernización tras una inversión que supera los 20.6 millones de soles (S/ 20,621,673.07), ejecutada mediante la modalidad de Obras por Impuestos y complementada con fondos del Gobierno Regional de Ica bajo el marco de las inversiones IOARR.

Última tecnología

Desde los primeros días del mes de agosto, estos equipos biomédicos de última generación ya se encuentran operativos al servicio de la ciudadanía, optimizando los estándares de calidad y reduciendo los tiempos de espera. Solo en su primer mes de funcionamiento, la nueva máquina de rayos X permitió atender a más de 2000 pacientes.

El director del mencionado hospital, Dr. Carlos Navea, dio a conocer los beneficios de este equipamiento y la disposición del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, de invertir en los hospitales, no solo en la provincia de Ica, sino en toda la región.

Explicó el equipamiento especializado en funcionamiento por áreas: En el Centro Quirúrgico: Sistema de cirugía laparoscópica avanzada (S/ 1,067,000.00), 6 lámparas quirúrgicas de techo de alta intensidad (S/ 251,680.00 c/u), mesas de operaciones hidráulicas y eléctricas de última generación (S/ 587,600.00 c/u) y 2 mesas de operaciones electrohidráulicas.

En el área de Diagnóstico por Imágenes: Moderno Sistema de Información y archivo digital PACS/RIS por S/ 6,300,000.0, un equipo de Rayos X digital estacionario con fluoroscopio (S/ 3,204,004.92), densitómetro óseo (S/ 500,917.03) y ecógrafos especializados 3D/4D/5D (S/ 806,727.78 cada uno).

Para las áreas críticas, emergencia y trauma shock se ha equipado con 9 ventiladores mecánicos de alta gama para adultos, pediátricos y neonatales, con un valor unitario de S/ 317,200.00. En Cardiología y Especialidades: Modernos ecocardiógrafos distribuidos en áreas críticas (S/ 702,027.78 c/u) 2 máquinas de anestesia con monitoreo avanzado para neurocirugía (S/ 680,160.00 c/u) y potentes electrobisturíes mono/bipolares (S/ 156,000.00 c/u).

La inyección tecnológica, fortalece la capacidad resolutiva en áreas críticas como Emergencia, Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología y Cardiología, consolidándose como uno de los nosocomios mejor equipados del sur del país para salvar vidas todos los días.

La doctora María del Carmen Arotuma, agregó que los equipos han permitido incrementar considerablemente la capacidad de atención del servicio de Diagnóstico por Imágenes. Antes de contar con esta tecnología, el hospital realizaba aproximadamente entre 800 y 1,000 estudios mensuales. Sin embargo, durante su primer mes de funcionamiento la cifra llegó a 2200 estudios.

“Desde el primero de agosto estamos trabajando con pacientes que venían esperando desde el año pasado para ser atendidos”, señaló la especialista.

Arotuma destacó que el equipo de rayos X digital estacionario con fluoroscopio, es de alta tecnología y permite realizar tanto radiografías convencionales como estudios especializados con contraste, ampliando las posibilidades de diagnóstico y brindando soporte a diferentes especialidades del hospital.

Agregó que, los estudios contrastados requieren un tiempo mayor de atención, que puede alcanzar entre 30 y 40 minutos por paciente. Por ello, el establecimiento ha destinado principalmente los turnos de la tarde para este tipo de procedimientos, mientras que durante las mañanas se atienden los estudios habituales de pacientes de consulta externa, hospitalización y emergencia.

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