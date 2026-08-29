El Hospital Regional de Ica registró un total de 36 773 atenciones en el servicio de Emergencia durante lo que va del año 2026, alcanzando un promedio de más de 150 pacientes atendidos diariamente, según el balance de atenciones.

Profesionales de la salud

La cifra refleja la elevada demanda que afronta este establecimiento de salud, al que acuden pacientes procedentes de diferentes sectores de la región Ica y de zonas aledañas en busca de atención médica.

Ante este escenario, los profesionales de la salud y trabajadores del hospital mantienen sus labores de manera permanente, con el objetivo de brindar atención oportuna a los pacientes que requieren intervención inmediata ante diferentes situaciones de emergencia.

La demanda también se refleja en el servicio de Consultorio Externo. Entre enero y agosto de 2026, el Hospital Regional de Ica otorgó 73 mil 512 citas médicas, registrando un importante flujo de pacientes durante los primeros ocho meses del año.

Las atenciones corresponden a diversas especialidades médicas, entre ellas cardiología, gastroenterología, medicina interna, neumología, reumatología, dermatología, nefrología, psiquiatría, neurología de adultos y pediátrica, endocrinología, oftalmología, cirugía de cabeza y cuello, traumatología y ortopedia, urología, ginecología, además de planificación familiar, anestesiología, terapia del dolor y otros servicios especializados.

Estas cifras evidencian el constante movimiento de pacientes que registra el Hospital Regional de Ica, tanto en el área de Emergencia como en sus diferentes especialidades de atención ambulatoria.

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