Cerca de 500 pacientes han sido atendidos en el Hospital Regional de Ica desde la incorporación de un nuevo equipo de Rayos X con fluoroscopia, adquirido recientemente por el Gobierno Regional de Ica, para reforzar el área de diagnóstico por imágenes del nosocomio.

Moderna tecnología

La nueva tecnología fue implementada mediante una IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) y comenzó a utilizarse hace menos de un mes. Desde entonces, el equipo ya viene siendo utilizado para atender a pacientes que requieren diferentes tipos de estudios radiográficos.

Una de las características del equipo es la posibilidad de realizar imágenes tanto con el paciente en posición vertical como horizontal. Esta funcionalidad permite adaptar el procedimiento a las condiciones de cada usuario y facilita la realización de determinados exámenes.

La incorporación del equipo también busca agilizar el trabajo del personal encargado del diagnóstico por imágenes y ampliar la capacidad de atención del hospital, especialmente en procedimientos que requieren mayor precisión durante la evaluación médica.

El uso de la fluoroscopia permite, además, obtener imágenes en tiempo real durante determinados procedimientos, lo que amplía las posibilidades de evaluación y seguimiento dentro del servicio.

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