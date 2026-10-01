Denuncian destrucción de báner en local de campaña de candidato en Amarilis

El cantautor huanuqueño Luis Meza volvió a destacar en la escena pública tras recibir, el pasado 25 de septiembre, la distinción de “Líder Turístico 2026”, otorgada por Destinos Perú durante la ceremonia de los Premios PRAXIS, evento en el que además participó como Artista Invitado Especial.

El reconocimiento destaca su trayectoria vinculada con la promoción y difusión de los recursos turísticos del Perú, labor que ha desarrollado a través de su participación en diversas actividades e iniciativas orientadas a poner en valor y dar visibilidad a los atractivos del país.

La distinción se produce en un momento relevante de su vida pública, debido a que Meza también participa en las Elecciones Municipales 2026 como candidato a teniente alcalde del distrito de Amarilis, integrando la fórmula encabezada por Sergio Martínez, del partido Somos Perú.

De esta manera, su trayectoria pública reúne actualmente distintos ámbitos, desde la música y la promoción turística hasta su participación en la política local.

El reconocimiento recibido el 25 de septiembre representa un nuevo capítulo en el recorrido profesional y artístico de Luis Meza, en una etapa marcada también por su participación en el proceso electoral de Amarilis.