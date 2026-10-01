Huánuco: ODPE inicia despliegue de material electoral para las elecciones del domingo

El incidente se registró aproximadamente a la 1:09 a. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes serán entregadas a las autoridades para contribuir con la identificación de los responsables y el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Resulta preocupante que, cuando faltan argumentos y propuestas para convencer a la población, algunos pretendan recurrir a la intimidación y la destrucción”, manifestó el candidato.

Bejarano rechazó el hecho y aseguró que su campaña continuará desarrollándose sobre la base de propuestas y respeto a la ciudadanía. “No nos van a intimidar. No responderemos a la violencia con violencia”, expresó.

PIDEN MESURA

Asimismo, hizo un llamado a los demás candidatos a desarrollar una campaña basada en ideas y propuestas, dejando de lado cualquier forma de agresión.

Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad recibidas de vecinos y ciudadanos y reafirmó su decisión de continuar con sus actividades proselitistas en el distrito. “Seguimos firmes, con la frente en alto y trabajando por Amarilis”, concluyó Bejarano.