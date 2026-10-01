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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco inició el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de 25 distritos y 72 centros poblados de las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea, como parte de la preparación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para este domingo 4 de octubre.

La primera unidad de transporte partió desde tempranas horas de la sede de la ODPE con personal electoral y material de sufragio. La ruta inicial tuvo como destino el centro poblado de Santa Virginia, en el distrito de Panao, priorizado por encontrarse entre los puntos más alejados.

EL CONTENIDO

Cada caja contiene cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, lapiceros, hojas borrador, tampones, sobres de seguridad, manuales para miembros de mesa, cabinas, ánforas y otros implementos necesarios para las etapas de instalación, votación y escrutinio.

El traslado se realiza con medidas de seguridad y cuenta con el resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acompañan las unidades hasta los respectivos locales de votación.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, informó que el material será distribuido en 170 locales de votación, donde se instalarán 1,193 mesas de sufragio para atender a 344,851 electores habilitados.

La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Con este despliegue, la ODPE Huánuco busca garantizar que el material llegue oportunamente a cada local y contribuir al desarrollo de una jornada electoral segura y ordenada.