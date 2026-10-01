El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, manifestó su confianza en que la Cámara de Diputados aprobará gran parte de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Según indicó, espera que el 90 % de las medidas obtenga respaldo y sostuvo que una eventual negativa trasladaría la responsabilidad a las bancadas que voten en contra.

“Yo confío en que el 90 % va a ser aprobada finalmente. Por lo demás, la responsabilidad de no hacerlo no recae en el gobierno, recae en la Cámara (de Diputados) y en aquellas bancadas que nieguen su voto”, afirmó Álvarez durante una actividad de presentación de equipos de telecomunicaciones incautados en los penales.

El ministro señaló que el escenario podría generar cuestionamientos políticos si el fenómeno El Niño alcanza una alta gravedad y parte de las medidas propuestas por el Gobierno no son aprobadas.