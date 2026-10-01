El diputado Herber López Letona, del Partido Cívico Obras, estimó que hay una buena perspectiva en el tema de la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo al Congreso, y que probablemente la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados apruebe el texto sustitutorio.

Como se sabe, dicho grupo de trabajo continúa hoy jueves 1 de octubre con la sustentación y el debate del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas.

Herber López indicó en RRP que el texto consensuado en la Comisión de Constitución establecería la delegación de facultades en temas como el fenómeno El Niño y lucha contra la criminalidad.

“El acuerdo va en esa línea, de otorgarle las facultades de manera específica en algunos puntos. Hoy tenemos sesión a las 2 de la tarde y también considero que sí va a haber una buena perspectiva y probablemente estemos aprobando este texto sustitutorio” , refirió.

A decir de Herber López, la bancada de Obras está predispuesta a dar las facultades al gobierno en “lo que compete o en lo que sea pertinente y, sobre todo, responsable”.

Más temprano, el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec, informó que en la Comisión de Constitución se ha elaborado un texto de consenso sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Según explicó el parlamentario, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco ”, refirió en RPP.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

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