El Gobierno declaró en emergencia al sector textil y confecciones por 120 días calendario, a fin de preservar su capacidad productiva, sostener el empleo, fortalecer la cadena de valor y promover la recuperación de esta actividad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE, publicado en el diario El Peruano, ante la situación que atraviesa dicho sector.

Entre enero y julio de 2026, la producción textil y de confecciones cayó 9,9 %, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo a 58,4 %. El sector reúne a más de 47 mil empresas formales, de las cuales el 99,4 % son micro y pequeñas empresas (MYPE).

Plan de reactivación

El Ministerio de la Producción (Produce) implementará un Plan para la Reactivación del sector, con medidas orientadas al alivio financiero , el fortalecimiento productivo y el acceso a mercados.

Entre las acciones previstas figura un programa temporal de garantía crediticia para las MYPE, además de asistencia técnica especializada para mejorar sus procesos, calidad y gestión empresarial.

También se fortalecerá la participación de las empresas en compras públicas y se organizarán ruedas de negocio vinculadas a la demanda de uniformes escolares.

Asimismo, se promoverán espacios de comercialización, marketing digital, desarrollo de marcas y acceso a nuevos mercados, con acciones que incluirán el entorno de Gamarra.

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