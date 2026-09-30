El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que propone aprobar créditos suplementarios por S/ 8 228 millones en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Los recursos estarán destinados a atender los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, financiar infraestructura pública, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

La propuesta contempla autorizar al Gobierno Nacional operaciones de endeudamiento mediant e la emisión de bonos por hasta S/ 4 428 millones, con ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027. Estos recursos se destinarían exclusivamente a proyectos de inversión pública, mantenimiento de infraestructura educativa y obras vinculadas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En el ámbito social, el proyecto plantea una subvención extraordinaria de S/ 350 para los beneficiarios de Pensión 65, que sería entregada junto con el pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026. Asimismo, se consideran recursos para el mantenimiento de colegios públicos afectados por lluvias y una bonificación extraordinaria de S/ 300 para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N.° 276.

La iniciativa también contempla fondos para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y financiar a las micro y pequeñas empresas mediante Compras a MYPErú para la adquisición de kits escolares. En seguridad ciudadana, se plantean facultades excepcionales para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para ejecutar inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición de manera simplificada.

Del monto total, S/ 3 735 millones provendrían de Recursos Ordinarios y S/ 4 442 millones de Operaciones Oficiales de Crédito para el Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales recibirían S/ 50 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta la propuesta en una proyección de crecimiento del PBI de 3,4 % para 2026 y un déficit fiscal estimado en 1,2 % del PBI.

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