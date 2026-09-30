Una investigación contra una presunta organización dedicada a actividades vinculadas con la minería ilegal terminó con la detención de 12 personas durante una intervención simultánea en La Libertad y Lima.

La operación, denominada Explosión 2026, se ejecutó en Pataz, Sánchez Carrión, Chepén y Trujillo, tras una resolución del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy.

Más de 240 efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con apoyo de unidades de la Región Policial La Libertad, participaron en el allanamiento y descerraje de 23 inmuebles.

Cabe mencionar que, durante las diligencias, también se produjo la captura en flagrancia de Jahaira Mallqui por el presunto delito de fabricación, uso y porte de armas de fuego.

Entre los objetos incautados figuran 20 teléfonos celulares, tres chips, dos tarjetas SIM, tres tarjetas de débito, cuadernos, agendas, solicitudes de giro, una licencia de conducir y una tarjeta de presentación. Las autoridades también decomisaron 10,000 dólares en efectivo y municiones, elementos que serán sometidos a investigación.

Según la información policial, Los Parqueros del Jota estaría vinculada al traslado clandestino de explosivos, armas y municiones desde Trujillo hacia Pataz, así como a acciones destinadas a facilitar la extracción ilegal de oro.