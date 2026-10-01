Durante la celebración del 34° aniversario de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), las autoridades rindieron un justo homenaje a la labor diaria y científica que desempeñan los oficiales y suboficiales de esta unidad especializada en su lucha contra el crimen y la delincuencia organizada.

VER MÁS: Trujillo: Internos de El Milagro ganan concurso regional de emprendimiento

En la ceremonia protocolar el gobernador regional de La Libertad (e), Ever Cadenillas Coronel, remarcó el honor que significa trabajar bajo el estandarte de la verdad para probar el delito a través del rigor científico, destacando la importancia de que la ciudadanía conozca que la policía cuenta con personal altamente calificado que hace ciencia dentro de la institución.

“Aquí las mentiras pueden ser probadas y las muertes pueden ser verificadas y esclarecidas con bases sólidas, para luego ser alcanzadas a la Fiscalía y al Poder Judicial, asegurando que los delincuentes reciban las sanciones correspondientes”, enfatizó.

El trabajo en criminalística destaca por conjugar el talento humano con equipamiento tecnológico de vanguardia. Esta labor científica persigue un doble propósito fundamental dentro de un Estado de derecho: probar de manera irrefutable la criminalidad o, con el mismo rigor, demostrar la inocencia de un ciudadano, garantizando así un ámbito de justicia y verdadera democracia.

“Es vital que la población se sienta protegida y sepa que dentro de la PNP existen mentes pensantes que demuestran las condiciones en que se cometen los delitos. En base a estos estudios de laboratorio, se detiene, se prueba, se juzga y se envía a la cárcel a quienes delinquen”, señaló Cadenillas.

Un momento cumbre de la ceremonia fue la entrega de certificaciones a un selecto grupo de suboficiales que fueron seleccionados para recibir un reconocimiento especial que amerita su excelente desempeño durante el año 2026.

Finalmente, se reafirmó que este destacamento camina de forma articulada como un solo equipo. Oficiales y suboficiales trabajan de la mano bajo dos grandes consignas: mejorar de manera continua las condiciones del personal y mantener el alto estándar operativo que exige la institución para el bienestar de todos los ciudadanos, aseguró Cadenillas.

“Gracias por el trabajo que desempeñan cada día desde el Laboratorio de Criminalística a nombre del Gobierno Regional de La Libertad”, dijo el gobernador en funciones.

PRODUCCIÓN

En la ceremonia se dio a conocer las pericias realizadas globalmente en sus 11 áreas de especialización: en agosto hubo 7,200; en Balística: 2533 pericias; en Ingeniería (absorción atómica) 237 pericias; en Química (pesaje de drogas y etílico): 395 pericias; en Laboratorios Digital (extracción de información de equipos móviles): 101 pericias.

A la fecha, en total, son aproximadamente 6500 pericias, 1370 hubo entre agosto y setiembre; hubo 2700 criminales que han sido inculpados con pruebas científicas gracias al nuevo laboratorio en los últimos dos meses los que si no hubiera el laboratorio seguirían libres por leguleyadas.