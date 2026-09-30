Un grupo de internos del penal El Milagro que estudia en el Centro de Educación Técnico Productivo (CETPRO) “Virgen de la Puerta” participó con éxito en el IV Concurso Regional de Proyecto de Emprendimiento organizado por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell).

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Se trata de reclusos que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y que para ello están obteniendo habilidades laborales para poder sustentarse cuando dejen la prisión.

El concurso se desarrolló en tres etapas: institucional, Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) y regional. Esto permitió que los proyectos con mayores niveles de innovación, creatividad, viabilidad y potencial emprendedor avanzaran progresivamente hasta la etapa regional.

El CETPRO “Virgen de la Puerta” participó con tres proyectos y alcanzó dos segundos lugares con peluquería y barbería y armado de calzado.