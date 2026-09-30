Arequipa será sede del Congreso Nacional de Semilleros de Investigación 2026

Arequipa reunirá a estudiantes y docentes universitarios de distintas regiones del país durante el IV Congreso Nacional de Semilleros de Investigación (CONASEIN 2026), encuentro en el que se presentarán proyectos desarrollados desde las aulas y se compartirán experiencias sobre investigación e innovación.

Los participantes de universidad públicas y privadas expondrán trabajos relacionados con temas como salud, agroindustria, energía, medio ambiente y tecnologías de la información, entre otras áreas.

Los proyectos son desarrollados por los llamados semilleros de investigación, grupos conformados por estudiantes que empiezan a involucrarse en la actividad científica durante el pregrado con el acompañamiento de docentes. El encuentro permitirá que presenten sus trabajos, reciban comentarios de especialistas y conozcan otras experiencias desarrolladas en el país.

Durante las jornadas también se realizarán exposiciones magistrales, ponencias y actividades orientadas a fortalecer las capacidades de los jóvenes que se están iniciando en la investigación. La intención es que las propuestas trabajadas en las universidades puedan avanzar hacia soluciones aplicables a problemas de la sociedad.

El evento es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y la Universidad Católica de Santa María (UCSM). También participará el Comité Pro Mujer CTI del CONCYTEC, que promoverá la participación de jóvenes investigadoras y visibilizará el aporte de las mujeres en la ciencia y la tecnología.