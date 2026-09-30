El canciller Carlos Espá generó cuestionamientos por sus declaraciones sobre Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, al hacer referencia al color celeste asociado a dicha agrupación pese a las restricciones de neutralidad electoral para funcionarios públicos.
Durante una entrevista con Willax, Carlos Espá reconoció que los funcionarios tienen prohibido expresar preferencias electorales. No obstante, al referirse a López Aliaga, señaló: “Yo lo que puedo decir es lo siguiente: yo soy hincha blanquiazul, yo soy hincha de Alianza Lima, soy blanquiazul. Y el azul se acerca, digamos, al celeste. Entonces yo estoy más cerca al celeste que otro color”.
Asimismo, el canciller indicó que hubiera preferido que López Aliaga culminara su gestión como alcalde de Lima, debido a que, según afirmó, dejó obras inconclusas. Agregó que una eventual reelección le permitiría completar dichos proyectos.
Espá también reveló que mantiene una amistad con López Aliaga, a quien conoció durante las elecciones generales de 2026, cuando acudió a votar junto con Carlos Álvarez.