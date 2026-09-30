El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, informó que su agrupación esperará la reunión entre la Cámara de Diputados y el ministro del Interior, César Astudillo, antes de fijar una posición sobre la moción de censura presentada en su contra.

López-Chau explicó que la decisión adoptada hasta el momento tomó en cuenta la evaluación de su experto en seguridad, el coronel en retiro Harvey Colchado, quien consideró prematuro impulsar una censura contra el titular del Interior.

“Nosotros apoyamos lo que nuestro experto de seguridad nos dio. El coronel Harvey Colchado escribió nuestro programa, conoce a la Policía Nacional y nos expresamos en el sentido de lo que él había expresado: que era muy pronto para tomar una decisión como esa”, declaró.

Según el senador, Colchado también sostuvo que antes de plantear una censura debía existir una “autoridad moral” para tomar una decisión de ese tipo.

En ese contexto, López-Chau señaló que una de las fuerzas del bloque gestionó el encuentro entre los diputados y Astudillo, por lo que consideró pertinente conocer primero sus resultados.