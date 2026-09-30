La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), continuará hoy el debate del predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

La bancada de la presidenta de la comisión mantiene su posición de que se vote el archivo de la solicitud, pese a las propuestas planteadas por otras bancadas para recortarla y precisar las materias.

Debate

Durante la sesión, Renovación Popular (RP) cuestionó que la alternativa sea archivar el pedido y planteó otorgar facultades de manera limitada.

Roxana Rocha señaló que “nuestra labor como diputados ante una amplitud de solicitud de facultades no es archivarla, es limitarla” y recordó que su bancada presentó un texto sustitutorio que, según dijo, no fue tomado en cuenta.

Fuerza Popular también cuestionó el predictamen. Jaime Abensur criticó que “no ha habido voluntad de convocar al Ejecutivo, ni a las mesas técnicas” para buscar un acuerdo entre poderes.

El Partido del Buen Gobierno planteó una alternativa concreta: delegar facultades por 90 días, pero restringidas a temas urgentes y prioritarios de lucha contra la inseguridad y atención del Fenómeno del Niño.

Ahora Nación solicitó que el Gobierno replantee su pedido y precise las materias. Freshman Buitrón señaló que, si la solicitud concierne a la inseguridad ciudadana, su bancada está de acuerdo, igual ante el Fenómeno del Niño.

Avendaño sostuvo que lo que se debe votar es lo que plantea el predictamen, tras lo cual, se puede pasar a una segunda fase.

La sesión continuará hoy y es probable que el predictamen se someta a votación y sea rechazado por la mayoría.