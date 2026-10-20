El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó que las jefaturas de las redes asistenciales de EsSalud aún no cuentan con reemplazos. Una de ellas corresponde a la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, luego de que Pedro Torres Eguiluz presentara su renuncia al cargo de gerente.

“Ha habido una renuncia del doctor de la red de acá, de Arequipa, que aún no ha sido reemplazado, pero obviamente se hará en los próximos días. Se está buscando personas que tengan la suficiente solvencia profesional y moral como para poder emprender ese cambio”, señaló esta mañana durante una conferencia de prensa realizada en el Cetpro María Auxiliadora de la Ciudad Blanca.

Respecto a la presidencia Ejecutiva de EsSalud, Sheput descartó una eventual renuncia de Zulema Tomás Gonzáles, quien asumió el cargo en septiembre.

“No hay ningún tipo de renuncia de parte de la doctora Sulema Tomás, tendría que renunciar ante el ministro, y no hay nada ni tampoco hay nada respecto a una eventual enfermedad”, manifestó.

Asimismo, el ministro indicó que en Lima se ha iniciado el desembalse de intervenciones quirúrgicas, especialmente en las especialidades de urología y oftalmología.

FACULTADES LEGISLATIVAS, SUBSIDIO

En otro momento, Sheput se refirió a la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución del Senado, que otorga 27 facultades legislativas al Ejecutivo nacional.

“Yo invoco a los señores senadores de la oposición a que piensen primero en el Perú, a que reflexionen, esta no es una cuestión de competencias, no es una cuestión de egos, es una cuestión en la que está de por medio el Perú”, señaló. Además, recordó que será el pleno de la Cámara de Senadores el que decida finalmente si se aprueba la propuesta.

De igual forma, aseguró que con el excandidato Roberto Sánchez en la Presidencia del país, la situación habría sido caótica.

" Yo le diría a los senadores de Ahora Nación, del Buen Gobierno, que se desprendan del liderazgo de Iber Maraví, que no le hagan caso", añadió.

Respecto al subsidio para las microempresas tras el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), Sheput precisó que el trámite depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“En términos de dinero, estaríamos hablando de 30 millones de soles, si no me equivoco, porque estamos hablando de 100 soles por cada una de las empresas”, afirmó.