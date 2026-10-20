Los restos de las cuatro personas fallecidas en el trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 17 de octubre en la provincia de Pisco fueron trasladados a la ciudad de Ica para las diligencias correspondientes. Las víctimas, todas naturales del distrito de San Pedro, provincia de Lucanas, región Ayacucho, perdieron la vida en este lamentable siniestro, que también cobró la vida de un menor de apenas un año y 27 días de nacido.

Muertes violentas

El accidente se registró aproximadamente a las 5:10 p. m., a la altura del kilómetro 230 de la antigua carretera Panamericana Sur, frente al grifo Petroil, en el distrito de Túpac Amaru Inca, cerca del cruce de Pisco. Las víctimas fueron identificadas como Elmer Ccoyllo Alca (21), Lizbeth Ccoyllo Alca (27), Julio César Ramírez Hualca (41) y el menor de iniciales A. S. Ramírez Ccoyllo. La colisión involucró a tres vehículos y las circunstancias del fatal desenlace continúan bajo investigación policial.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Pedro, provincia de Lucanas, Ayacucho, emitió un obituario expresando sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. El pronunciamiento fue suscrito institucionalmente por el alcalde, ingeniero Dionicio Huamani Huallpa, el cuerpo de regidores, el equipo técnico y los colaboradores municipales. En el mensaje, la comuna destacó el profundo dolor que embarga al distrito y recordó especialmente a Lizbeth Ccoyllo Alca, quien se desempeñó como exfuncionaria municipal durante la gestión 2019-2022, así como a sus tres compueblanos fallecidos.

Tras el accidente, dos conductores fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Luego de recibir atención médica y el alta correspondiente, quedaron en calidad de detenidos para las investigaciones de ley.

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