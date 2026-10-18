Una lamentable tragedia enluta a una familia tras un violento accidente de tránsito registrado en la antigua carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 230, en la provincia de Pisco. El siniestro dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, luego de que dos camionetas chocaran brutalmente en un tramo cercano al cruce del distrito de Túpac Amaru Inca.

Muertes violentas

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, las cuatro víctimas viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet de placa de rodaje Y2J-391, que según Sunarp es de propiedad de Wilber Ramírez Aguilar. Esta unidad terminó totalmente destrozada y volcada. Entre las víctimas mortales se encontraba un menor de edad de aproximadamente 4 años.

La segunda unidad involucrada en el accidente fue una camioneta de marca Hyundai Tucson de placa ACZ-010, que quedó en la carretera con severos destrozos y cuyo conductor de apellido Lozano se encontraba aún con vida, ya que la bolsa de aire se activó. Resultó herido y fue trasladado de emergencia al hospital.

El conductor señaló que se trasladaba con mercadería al sector de Barrio Chino, en el distrito de Salas (Ica), y que todos los fines de semana cubría la misma ruta, donde esta vez se registró las cuatro muertes violentas.

El accidente también ocasionó dificultades para la circulación vehicular en este tramo de la carretera. Debido a la presencia de las unidades siniestradas. la Fiscalía llegó y ordenó que los cuerpos que permanecían tirados en la pista, sean levantados y trasladados a la morgue para que sean identificados.

EL DATO: Algunos cuerpos fallecidos quedaron con la mano desmembrada. Las autopartes de las camionetas también esparcidas en la vía nacional.

LA CIFRA: 90 muertes por accidentes de tránsito, en la región Ica, en lo que va del 2026.

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