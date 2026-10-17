Dos accidentes de tránsito registrados durante las primeras horas de este viernes dejaron al menos tres personas heridas en el distrito de Subtanjalla. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de la carretera Panamericana Sur y movilizaron a efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo, quienes auxiliaron a los afectados.

Siniestros viales

El primer accidente se registró aproximadamente a las 5:30 a. m., a la altura del ingreso a Fonavi La Angostura, donde colisionaron una miniván de placa BHS-529 y un bus de la empresa Perú Bus, con matrícula Y2H-958. Ambos conductores, identificados como Félix Mayhuire Carrasco y Daniel Neciusup Bravo, presentaron golpes y fueron trasladados a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes. Las unidades involucradas sufrieron daños materiales.

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 6:15 a. m., frente a la Universidad Privada San Juan Bautista, en las afueras de la concesionaria Toyota. En este caso, un automóvil Tico amarillo, de placa B5X-678, colisionó con un tráiler sin carrocería, de matrícula AFZ-810. Según el conductor del automóvil, Danny Manuel García Quispe, el vehículo pesado habría impactado su unidad por el lado del conductor, provocando que terminara arrinconada a un costado de la vía.

Como consecuencia del segundo choque, la pasajera Gladys Trinidad Gonzales Silva sufrió una fractura y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Ica e ingresada al área de Traumashock. En tanto, el conductor del tráiler, Jorge Antonio Virito Arias, fue intervenido y conducido a la comisaría de Subtanjalla. Las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias y responsabilidades en ambos accidentes.

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