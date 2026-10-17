Dos registrados durante las primeras horas de este viernes dejaron al menos tres personas heridas en el distrito de Subtanjalla. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de la y movilizaron a efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo, quienes auxiliaron a los afectados.

Siniestros viales

El primer accidente se registró aproximadamente a las 5:30 a. m., a la altura del ingreso a Fonavi La Angostura, donde colisionaron una miniván de placa BHS-529 y un bus de la empresa Perú Bus, con matrícula Y2H-958. Ambos conductores, identificados como Félix Mayhuire Carrasco y Daniel Neciusup Bravo, presentaron golpes y fueron trasladados a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes. Las unidades involucradas sufrieron daños materiales.

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 6:15 a. m., frente a la Universidad Privada San Juan Bautista, en las afueras de la concesionaria Toyota. En este caso, un automóvil Tico amarillo, de placa B5X-678, colisionó con un tráiler sin carrocería, de matrícula AFZ-810. Según el conductor del automóvil, Danny Manuel García Quispe, el vehículo pesado habría impactado su unidad por el lado del conductor, provocando que terminara arrinconada a un costado de la vía.

Como consecuencia del segundo choque, la pasajera Gladys Trinidad Gonzales Silva sufrió una fractura y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Ica e ingresada al área de Traumashock. En tanto, el conductor del tráiler, Jorge Antonio Virito Arias, fue intervenido y conducido a la comisaría de Subtanjalla. Las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias y responsabilidades en ambos accidentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS