Un hombre de 70 años resultó herido la mañana del último lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 316 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Los Mayuri, en el distrito de Santiago, provincia de Ica. El vehículo colectivo terminó impactando contra un poste de alumbrado público, que quedó inclinado producto de la colisión.

Accidente vial

El conductor fue identificado como Juan Pablo Vera Hernández. Según la versión proporcionada por sus familiares, el hombre se encontraba recogiendo a un pasajero cuando otro vehículo lo habría impactado, provocando que su unidad perdiera el control y chocara contra el poste. El automóvil sufrió daños considerables, principalmente en la parte posterior.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica y evaluar su estado de salud. El hecho generó preocupación entre los familiares y vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas al percatarse del fuerte impacto.

Efectivos policiales llegaron al lugar para recoger información e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, el otro vehículo involucrado fue trasladado a la comisaría del distrito, donde se continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores.

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