Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del viernes 10 de julio, luego de que un automóvil impactara violentamente contra un poste en las inmediaciones del grifo GasPetrol, ubicado en el cruce del pasaje Los Ángeles con la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Ica.

Siniestro vial

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de la unidad perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la estructura de concreto ubicada al costado de la vía. El fuerte impacto dejó la parte delantera del automóvil completamente destruida, evidenciando la magnitud del accidente.

A pesar de la violencia de la colisión, el conductor logró sobrevivir al siniestro. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni si fue trasladado a un establecimiento médico para recibir atención especializada.

El vehículo involucrado es un Chevrolet de color Azul Darkmoon, con placa de rodaje CFX-507, que sufrió severos daños materiales en la unidad, principalmente en la parte frontal, producto de la fuerza del impacto. La bolsa de aire (airbag) del auto también se activó.

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