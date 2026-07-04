Un accidente de tránsito registrado alrededor de las 10:20 de la noche del jueves 2 de julio en la Cooperativa Señor de Luren, en la provincia de Ica, dejó como saldo dos personas heridas y un vehículo completamente volcado, generando la movilización de equipos de emergencia y la preocupación de los vecinos del sector.

Siniestro vial

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro involucró una camioneta marca Hyundai de color plata, con placa BXB-576, que terminó volcado sobre la vía tras impactar con un vehículo Toyota de color rojo, de placa AYB-195. Las circunstancias en las que ocurrió la colisión aún son materia de investigación.

Testigos señalaron que, tras el fuerte impacto, resultaron heridas María Miranda Ríos y su hija menor de iniciales V.V.M. que permanecieron a la espera de atención médica, por lo que vecinos solicitaron con urgencia la presencia de la ambulancia del SAMU.

Mientras llegaban los equipos de emergencia, ciudadanos de la zona colaboraron en las labores de auxilio y facilitaron el acceso de los paramédicos al lugar del accidente, permitiendo que los heridos recibieran los primeros auxilios y evaluados al hospital.

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