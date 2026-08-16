La falta de especialistas para los nuevos hospitales y el creciente caos vehicular en Arequipa podrían encontrar solución en dos proyectos que la Universidad Católica de Santa María (UCSM) buscará impulsar ante la presidenta Keiko Fujimori. Ambas iniciativas, consideradas de alto impacto para el desarrollo regional, apuntan a fortalecer los servicios de salud y modernizar el sistema de transporte urbano.

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El rector de la UCSM, Jorge Cáceres Arce, anunció que presentará una propuesta para establecer convenios entre el Gobierno y las universidades del país, a fin de que profesionales en formación de especialidades médicas puedan ser incorporados al sistema público de salud y cubrir la demanda de personal en los hospitales actualmente en construcción.

Según señaló, la iniciativa podría ser respaldada no solo por la UCSM, sino también por la Asociación de Universidades del Perú. “No podemos estar ajenos a la enorme necesidad de contar con profesionales capaces y a la posibilidad de formarlos en especialidades al servicio de la población. Tendremos hospitales, pero hace falta personal y esta es una tarea que el Gobierno no puede dejar de considerar”, afirmó.

TREN ELÉCTRICO

La segunda propuesta está vinculada a la movilidad urbana. Se trata de un sistema de transporte masivo eléctrico que aprovecharía la actual infraestructura ferroviaria que atraviesa Arequipa para poner en funcionamiento un tren urbano, evitando la construcción de una nueva línea.

El proyecto fue elaborado hace cuatro años por un equipo multidisciplinario de la UCSM integrado por ingenieros civiles, especialistas ambientales, mecánicos eléctricos, economistas y abogados, con el apoyo de expertos españoles. La iniciativa fue reactivada tras el compromiso del Gobierno nacional de evaluar alternativas para mejorar el transporte masivo en la ciudad.

Cáceres Arce explicó que la propuesta busca reducir la contaminación ambiental, descongestionar el tránsito y dotar a Arequipa de un sistema moderno y eficiente de movilidad. Para ello, se utilizaría la línea férrea actualmente destinada al transporte de carga, combustible y minerales, que podría extenderse hasta una nueva estación en el Cono Norte, aprovechando terrenos disponibles de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La implementación requeriría negociaciones con Perú Rail, concesionaria de la vía, y beneficiaría a más de 369 mil habitantes de los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, Cercado, Tiabaya y Hunter.

FINANCIAMIENTO MIXTO

El rector recordó que el parque automotor de Arequipa se incrementó en más de 200 % entre 2009 y 2022, situación que ha agravado los problemas de congestión y contaminación. Indicó además que experiencias desarrolladas en ciudades como Madrid y, en menor medida, Buenos Aires, sirvieron de referencia para el diseño del proyecto.

Precisó que el tren eléctrico no sustituiría al Sistema Integrado de Transporte (SIT), sino que operaría como un servicio complementario dentro de la red de movilidad urbana.

Respecto al financiamiento, sostuvo que la ejecución demandará una combinación de inversión pública y privada, mediante modalidades como obras por impuestos o convenios directos con empresas. Añadió que la tarifa del servicio deberá ser autosostenible, salvo que el Gobierno disponga algún mecanismo de subsidio específico.

La propuesta será remitida para evaluación técnica a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda. De obtener luz verde, se convocaría a una licitación internacional. Cáceres estimó que la obra podría ejecutarse en un plazo aproximado de año y medio tras su adjudicación, garantizando que los contratos incluyan las salvaguardas necesarias para proteger los intereses del Estado.

PROYECTO

Se plantean 17 estaciones de subida y bajada, 14 terminales intermodales, 7 trenes (6 vagones en cada tren) para una capacidad de 1 200 pasajeros por cada uno. Pasaría por Ciudad de Dios, Puente Añashuaico, Camal Metropolitano, Zamácola, Challapampa, Tahuaycani, Variante de Uchumayo, av. Parra, Tingo y Paisajista.