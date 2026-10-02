Una mujer de 77 años perdió la vida la mañana de este viernes luego de ser atropellada por un automóvil cuando intentaba cruzar la vía de cuatro carriles, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

La víctima fue identificada como Lorenza Rodríguez Aragón. De acuerdo con la información policial, la adulta mayor cruzaba la vía por la mitad y no por el crucero peatonal cuando fue embestida por el vehículo conducido por Beltrán Condorcallo Luque.

Tras el accidente, Lorenza Rodríguez, quien iba hacia el mercado, fue auxiliada y trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza. Debido a la gravedad de sus heridas, ingresó al área de Trauma Shock, donde los médicos intentaron estabilizarla. Sin embargo, su estado era crítico y su fallecimiento fue certificado a las 9:30 horas.

El conductor permaneció en el lugar y posteriormente fue detenido y trasladado a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. El caso quedó en investigación por el presunto delito de homicidio culposo, mientras se determinan las circunstancias exactas del accidente.