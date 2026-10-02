El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades representa un avance, pero aún resulta insuficiente. Según señaló, el Gobierno necesita mayores herramientas para enfrentar la criminalidad y atender el fenómeno El Niño.

Beingolea explicó que las facultades buscan ampliar las medidas contra la delincuencia mediante una estrategia que no se limite al Código Penal. Entre las propuestas mencionó una mayor severidad frente a las organizaciones criminales y una ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas.

“Es un paso adelante que nos permite ver que hay representantes en la Cámara de Diputados que tienen también un pensamiento distinto en el sentido de entender que el país requiere con urgencia esas medidas, así que hasta ahí eso está bien, pero creo que es insuficiente todavía”, expresó ante la prensa.

El ministro afirmó que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas contra la criminalidad durante los últimos 60 días y que continuará con estas acciones independientemente de la decisión sobre las facultades. Además, sostuvo que el documento aprobado no contempla algunos aspectos vinculados con el fenómeno El Niño.

“Es más, ya lo estamos haciendo, ya se han tomado en 60 días muchas medidas prácticas y muy duras contra la criminalidad, pero necesitamos facultades para poder mejorar esa dinámica; por ejemplo, calificar con mayor dureza a las organizaciones criminales, que es lo que estamos proponiendo, permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, ampliar un poco su participación, o sea, hay muchas medidas que debemos tomar y que se requieren”, indicó.

Posición del Gobierno

Beingolea sostuvo que la aprobación constituye un primer entendimiento entre el Ejecutivo y los representantes de la Cámara de Diputados. Añadió que la lucha contra la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño requieren la participación de distintos sectores.

“Entonces todavía aspiramos a más, creo que hay un primer paso, un entendimiento. Está muy claro que algunos congresistas sí entienden lo que el país necesita, este no es un pleito político entre la oposición y la mayoría o el Gobierno y el Congreso, esto es una necesidad de todos los peruanos”

El ministro reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones contra la delincuencia incluso si no obtiene las facultades solicitadas.

“Si esto no ocurre, igual vamos a luchar”, precisó.