Renzo Winder volvió a referirse a su experiencia laboral junto a Carloncho luego de que Gianina Portugal hiciera públicos cuestionamientos sobre su etapa en radio Moda. El comunicador sostuvo que durante los años que trabajó con el conductor permitió una dinámica que, según su relato, terminó afectando su vida profesional.

Winder señaló que, cuando atravesó esas situaciones, no existían las herramientas digitales actuales para que los testimonios alcanzaran una mayor difusión. En ese contexto, explicó que por desconocimiento permitió durante varios años una relación laboral que consideró perjudicial para él.

“Cuando a mí me pasó no habían las herramientas digitales que hay por hoy, en las que la gente puede saber hasta el último detalle de lo que ha pasado”, indicó.

Al ser consultado directamente sobre si se consideraba víctima de bullying por parte de Carloncho, Winder recordó los episodios que había mencionado anteriormente. Su respuesta se produjo en medio de nuevos testimonios de personas que trabajaron junto al conductor.

“Esta persona que trabajó conmigo... ¿Carloncho te hizo bullying? Todo el mundo sabe que cuando trabajé con Carloncho pasaron muchas cosas, de las cuales he hablado bastante”, relató.

El comunicador también sostuvo que su experiencia no fue un caso aislado dentro de ese entorno laboral. Según indicó, después de que él hablara sobre lo ocurrido, otros extrabajadores decidieron hacer públicas sus propias molestias.

“Después de eso han habido más personas que han salido a denunciar y hacer pública su molestia”, comentó.

Winder contó que permaneció entre siete y ocho años trabajando junto al conductor y que, posteriormente, recibió un periodo de seis meses de vacaciones pagadas. Tras ese tiempo, regresó para desarrollar contenido propio sin tener que trabajar directamente con Carloncho.

“Había permitido que durante siete años u ocho años esta persona abuse”, denunció ante cámaras.

La separación laboral se produjo cuando Winder retomó sus actividades con un proyecto propio dentro del medio. Al explicar esa etapa, señaló que ya no debía mantener la misma dinámica de trabajo que había tenido anteriormente.

“Me dieron seis meses de vacaciones pagadas para luego regresar a generar un contenido propio, que ya no tenía que trabajar con la persona que trabajaba porque era una persona insoportable”, recordó.

Cuestionamiento a la empresa

Winder también cuestionó la respuesta de la empresa en la que actualmente trabaja Carloncho frente a los testimonios que se han difundido. El comunicador sostuvo que no ha observado una investigación ni un pronunciamiento institucional sobre las conductas señaladas.

“Yo no he visto una mínima investigación por parte de la empresa donde él trabaja, con respecto a lo que se denuncia de él, ni siquiera un mínimo comunicado deslindando con las actitudes de este señor”, precisó.

A partir de ello, Winder expresó su rechazo ante el silencio que, según afirmó, mantiene la compañía frente a estos cuestionamientos. Su comentario se produjo mientras se refería a los nuevos testimonios difundidos públicamente.

“Yo considero que el que calla otorga”, señaló.

Las declaraciones de Winder se conocen después de que Gianina Portugal explicara públicamente las razones de su salida de radio Moda y relatara situaciones que, según su versión, le generaron incomodidad y humillación durante su permanencia en el espacio. A estos cuestionamientos se sumaron las declaraciones de otros extrabajadores, quienes también hicieron públicas sus experiencias relacionadas con el conductor.