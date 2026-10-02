Los vecinos de la urbanización Santa Margarita, cansados por los constantes colapsos de la red de alcantarillado, exigieron a la EPS Grau la inmediata solución.

Los moradores afirmaron que, la tarde del miércoles, por tercera vez colapsó el desagüe, lo cual provocó la formación de inmensas lagunas de aguas putrefactas.

“Esta es la tercera vez que tenemos el problema con el desagüe. Otra vez se ha roto la línea de impulsión en la misma calle donde ya ha sido las dos anteriores”, precisó la dirigente de Santa Margarita, Ana Bobbio.

La moradora agregó que pese a los trabajos que supuestamente realizó la EPS Grau, en horas de la tarde de ayer jueves, nuevamente colapsó la red de alcantarillado en la misma zona. “Hoy (ayer) repararon a la altura del desagüe, pero nuevamente se ha roto la tubería, se están saliendo los desagües, el agua ya se encuentra por la avenida principal nuevamente”, denunció.

Por su parte la EPS Grau, informó que, luego de las labores ejecutadas durante la noche y madrugada, a las 7:00 a. m. de ayer culminó satisfactoriamente la reparación de la línea de impulsión de aguas residuales de 18 pulgadas, cuya rotura generó una incidencia en el sector Santa Margarita, en Piura.

“Tras concluir la intervención y verificar las condiciones operativas de la infraestructura, personal especializado de la empresa procedió a poner nuevamente en funcionamiento la EBAR Las Dalias Antigua, restableciéndose la operación del sistema de alcantarillado involucrado en la emergencia”, indicó la EPS Grau.

Añadió que, al haberse superado la contingencia, las fuentes de abastecimiento de agua potable fueron puestas nuevamente en operación de manera normal, permitiendo recuperar progresivamente las condiciones habituales de prestación del servicio de líquido elemento.