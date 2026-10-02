El nadador arequipeño Carlos Espinoza Puma (Categoría C, 15 a 17 años) conquistó tres medallas de oro en la Etapa Macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA), realizada en Moquegua, y clasificó a la Etapa Nacional en Lima.

Representante del Colegio Nacional de la Independencia Americana y del Club Mistiano Alexander, Espinoza ganó las tres pruebas individuales que disputó.

Fue primero en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 27.86 segundos, y en los 100 metros mariposa, paró el reloj en 1:01.14. También ocupó el primer lugar, de forma compartida, en los 50 metros espalda, con 28.87 segundos.

Este resultado es el fruto del esfuerzo, la disciplina diaria y la preparación constante del deportista. Ahora deberá alistarse para defender los colores de Arequipa y de su colegio en la cita nacional, frente a los mejores nadadores del país.