Un pescador adolescente perdió la vida tras caer al mar y ahogarse cuando llegaba a la caleta Constante, en la provincia de Sechura, en Piura.

Se trata del adolescente, Steven Tume Chunga, quien perdió la vida luego de caer accidentalmente al mar en la caleta Constante, en la provincia de Sechura.Según las primeras investigaciones, alrededor de las 8 de la mañana, el adolescente estaba ayudando a fondear una pequeña embarcación junto a otros familiares, cuando se enredaron corchos bajo un bote.

Sus familiares narraron que al querer desatarlos para fondear la nave pesquera, el adolescente de 16 años se cayó al mar con las botas puestas lo que le habría impedido nadar y salir a flote.

A pesar que inmediatamente y con desesperación lo buscaron, no pudieron rescatarlo con vida, tras media hora con ayuda de buzos sacaron el cuerpo y trataron de brindarle los primeros auxilios.

De emergencia fue trasladado al centro de salud de Sechura, con la esperanza de poder salvarle la vida, pero pese a los esfuerzos denodados de los médicos, nada pudieron hacer para salvarle la vida y solo certificaron su deceso.

Tras la confirmación de su muerte, sus familiares y amigos protagonizaron desgarradoras escenas de dolor en los exteriores del centro de salud.

Su madre, Liliana Chunga, se resistía a creer que su adorado hijo falleció repentinamente. Se conoció que el adolescente, aún estudiaba y en sus días libres apoyaba a su padre en las labores de la pesca y que inclusive le dijo a su madre: “Mamá me voy ayudar a mi papá” y ella le respondió: “ya hijito, cuídate”.

Se conoció que sus familiares trasladaron el cuerpo hasta su vivienda en la caleta Constante para velarlo y brindarle cristiana sepultura. El cuerpo no fue llevado a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura.