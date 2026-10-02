Instagram habilitó los stickers “Vota” y “A votar” con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. Ambas opciones pueden utilizarse en las historias de la plataforma de cara a la jornada electoral del 4 de octubre.

El sticker “Vota” incluye un lápiz y una cédula de votación que pueden añadirse a fotografías o videos publicados en stories. Mientras que, “A votar” permite compartir una imagen y visualizar las fotografías de otros usuarios que participan en la dinámica, siempre que sus perfiles sean públicos.

Las imágenes de esta última opción se integran con publicaciones de anteriores procesos electorales. Los nuevos recursos se suman a los GIF, animaciones y demás elementos disponibles en Instagram.

¿Cómo agregar los stickers?





Abre Instagram y crea una nueva historia con una fotografía o video.

Ingresa a la bandeja de stickers y utiliza el buscador para encontrar “Vota” o “A votar”.

y utiliza el buscador para encontrar “Vota” o “A votar”. También puedes explorar las categorías disponibles o buscar otras opciones mediante GIPHY .

. Si prefieres crear uno propio, utiliza las funciones “Recortes” o “Tus stickers”.