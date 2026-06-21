Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 10:50 de la noche del último viernes dejó tres personas heridas en el kilómetro 305 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Los Aquijes. El hecho involucró a una camioneta Nissan de placa Y1Q-738, que quedó atrapada entre dos unidades de carga pesada en circunstancias que son materia de investigación.

Múltiple accidente

Según los primeros reportes, el siniestro se registró frente a la bodega Lovera cuando el camión de placa BNY-798, perteneciente a la empresa Transportes y Servicios Arenas, impactó violentamente la parte posterior de la camioneta. La fuerza del choque provocó que la unidad menor quedara aprisionada entre este vehículo y otro camión volquete de placa BCG-974, de propiedad de Transportes Normita GAF S.A., generando un triple choque que pudo terminar en tragedia.

A consecuencia del impacto, los ocupantes de la camioneta quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad. Uno de los heridos, identificado como Jorge Cahua Mendoza, sufrió lesiones de consideración y fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Ica gracias a la rápida intervención del personal de Serenazgo. Los demás ocupantes lograron sobrevivir pese a la gravedad del accidente.

La emergencia movilizó a efectivos de la Compañía de Bomberos Centenaria Salvadora Ica N.° 22, así como a ambulancias procedentes de San Joaquín y La Tinguiña, quienes trabajaron junto a la Policía Nacional en el rescate de los afectados y la remoción de los vehículos.

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