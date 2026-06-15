Un aparatoso accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 de la madrugada de este domingo en el kilómetro 300 de la carretera Panamericana Sur, frente a las instalaciones de Electro Dunas, en Ica. Un camión terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado eléctrico, generando preocupación entre conductores y vecinos de la zona.

Brutal accidente

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control de la unidad y se estrelló contra la estructura de concreto. El impacto no solo causó severos daños en la parte frontal del camión, sino que también alcanzó a un taxi y a una motocicleta lineal que circulaban por la zona, agravando las consecuencias del accidente y generando mayores daños materiales.

Fueron los propios testigos quienes acudieron rápidamente en su auxilio y lograron rescatarlo antes de la llegada de los equipos de emergencia. Sin embargo, en un hecho que sorprendió a los presentes, el hombre se levantó, cruzó la carretera y abordó un taxi, retirándose del lugar con rumbo desconocido.

Según registros de Sunarp, el vehículo de color blanco, marca T-King y placa BDZ-873, es de propiedad de Wilian M. y Amalia V. Hasta el cierre de esta información no se había confirmado la identidad del conductor ni su ubicación tras abandonar la escena del accidente, pese a los daños ocasionados a terceros.

Al lugar acudieron integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora Ica N.° 22, personal de la compañía Miami Beach y agentes de Serenazgo, quienes realizaron labores preventivas y apoyaron en el control del tránsito mientras se esperaba la intervención policial. La presencia de una densa neblina y la alta velocidad de algunos vehículos incrementaron el riesgo en la zona durante varias horas.

El camión permaneció en el lugar del impacto hasta aproximadamente las 9:00 de la mañana, cuando fue retirado mediante una grúa para restablecer la circulación vehicular. Asimismo, personal de la empresa de servicio eléctrico realizó la reposición del poste dañado. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, establecer las responsabilidades por los daños ocasionados al taxi y la motocicleta, y ubicar al conductor que abandonó la escena tras el choque.

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