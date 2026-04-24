En el marco de la Ley N. º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y en coordinación con las autoridades competentes, la Dirección Regional de Transportes de Ica, en conjunto con Sutran, realizó la fiscalización en la carretera Panamericana Sur, a la altura del km 291, frente al cementerio de Guadalupe.

Transporte seguro

Durante la intervención, se verificó que los vehículos que brindan el servicio de transporte interprovincial cuenten con la documentación y permisos correspondientes, condiciones clave para garantizar un servicio formal y seguro para los usuarios.

El personal de fiscalización participó activamente en este operativo conjunto, orientado a fortalecer el control en las vías y reducir riesgos para los pasajeros.

La acción fue promovida, como parte de las labores de supervisión que se vienen desarrollando para contribuir a un transporte más seguro.

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