La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, afirmó que la bancada de Juntos por el Perú debe decidir las medidas que adoptará contra Julián Pérez Mallqui, tras ser denunciado por presunta agresión física y psicológica contra su expareja. Según la legisladora, la Comisión de Ética aún no puede intervenir debido a que las comisiones ordinarias del Congreso todavía no han sido conformadas.

“Bueno, su bancada es la que tiene la última palabra. Todavía no están las comisiones instaladas, como ustedes muy bien saben. Hoy podría decirse que es el primer día del Congreso. Nos tenemos que poner de acuerdo todas las bancadas entre qué comisiones le corresponde a cada bancada, el número de parlamentarios que va a tener cada comisión. Por lo tanto, todavía hay un camino que recorrer, que es lo usual siempre en el Parlamento“, manifestó.

Respalda máxima sanción

Chacón, remarcó que cualquier denuncia relacionada con violencia contra la mujer debe ser tratada con seriedad por las autoridades competentes.

“Bueno, yo creo que se tiene sin duda que investigar. Cualquier cosa que involucre violencia en contra de la mujer o algún delito tiene que ser tomado con mucha seriedad y ser investigado por las instancias correspondientes“.

Asimismo, expresó su respaldo ante una posible suspensión de 120 días contra el parlamentario, en caso de que se confirmen las acusaciones en su contra.

“Sin duda alguna, de verificarse la acusación, por supuesto que sí“, afirmó.

Pide firmeza a Juntos por el Perú

En declaraciones a la prensa, la legisladora sostuvo que espera que Juntos por el Perú actúe con el mismo criterio que aplicó al suspender a la senadora Silvana Robles por un presunto incumplimiento de los acuerdos internos durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

“De demostrarse esto, que actúen de la misma manera como están tratando de sancionar a la senadora que creen ellos que emitió un voto en contra. Creo que debe haber una sola vara y sobre todo la vara tiene que ser para un tema que es considerado un delito“, indicó.

Pedido de facultades del Ejecutivo permanece en evaluación

En otro momento, la fujimorista fue consultada por el borrador del pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo y las versiones sobre posibles cambios en materia laboral. La parlamentaria indicó que el documento todavía se encuentra en evaluación y pidió esperar la propuesta definitiva antes de emitir conclusiones.

“No, usted mismo lo ha dicho, es un borrador, es un primer documento de trabajo que se tiene que evaluar. Todavía no se han reunido los ministros para tocar esos temas y creo que habría que tener un poco de paciencia para poder saber exactamente cuáles eran esos pedidos de facultades“, señaló.