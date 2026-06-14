A casi un mes de la muerte de Davide Francisco Alarcón Chumbili, de 17 años, sus padres acudieron al Ministerio Público de Nasca para exigir celeridad en las investigaciones y reclamar justicia por el fallecimiento de su hijo, quien perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de mayo en la intersección de la avenida Circunvalación con Fermín del Castillo. En el hecho estuvo involucrada la camioneta de placa D5U-582, conducida por Juan Pablo Castro Rejas.

Exigen justicia célere

La madre del menor, Raquel Chumbili, expresó su indignación por la falta de avances en las investigaciones. “Hace más de 20 días que mi hijo falleció y hasta ahora no me han llamado ni siquiera para mi declaración. No es posible que todo siga ahí sin avanzar”, manifestó. La mujer aseguró que, además del dolor por la pérdida de su hijo, enfrenta una profunda afectación emocional ante la aparente inacción de las autoridades.

Según relató, desde el día del sepelio ha intentado realizar las gestiones correspondientes ante la Policía y la Fiscalía, pero hasta el momento no habría recibido información concreta sobre el desarrollo del caso. “Yo no sé qué está pasando con las autoridades. Estoy atravesando un dolor muy grande y tampoco encuentro respuestas”, declaró entre lágrimas frente a la sede fiscal.

Por su parte, la abogada de la familia, Sonia Cáceres Pietro, cuestionó la lentitud de las diligencias y señaló que existen actuaciones pendientes consideradas fundamentales para esclarecer las circunstancias del accidente.

“Lo que nos extraña bastante es el retardo fiscal y la falta de actividades de investigación que permitan determinar cuáles fueron los factores que ocasionaron la muerte del menor”, sostuvo.

La defensa legal también informó que ha solicitado que no se devuelva la camioneta involucrada en el accidente debido a que constituye un elemento clave dentro de la investigación. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de pérdida de pruebas con el paso del tiempo.

“Las cámaras de seguridad, los vestigios y los testimonios pueden desaparecer si no se actúa con rapidez. Necesitamos diligencias urgentes para evitar la impunidad”, remarcó la letrada.

La madre de Davide confirmó que no ha mantenido contacto con el conductor involucrado desde el día del accidente, aunque reconoció que la familia de este asumió algunos gastos funerarios y médicos. Sin embargo, insistió en que su principal objetivo es conocer la verdad.

“Nadie me devolverá la vida de mi hijo. Lo único que pido es que se investigue correctamente y que se haga justicia. Estoy muriendo en vida y solo quiero que salga la verdad a la luz”, expresó. Mientras tanto, la familia espera que el Ministerio Público acelere las investigaciones y determine las responsabilidades correspondientes en este caso que conmocionó a la población de Nasca.

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