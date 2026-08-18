Desde este miércoles 19 hasta el jueves 20 de agosto, Lima y otras diez regiones de la costa peruana registrarán un incremento en la velocidad del viento, según una alerta naranja emitida por el Senamhi.

Según el aviso meteorológico N.° 326, las ráfagas de viento podrían superar los 34 kilómetros por hora en la zona central del país. El Senamhi advirtió que este fenómeno podría reducir la visibilidad horizontal y afectar el tránsito vehicular en diversos sectores del litoral.

El reporte oficial señala que las ráfagas más intensas se presentarán en la costa norte, donde alcanzarían velocidades cercanas a los 38 kilómetros por hora. En Ica, los vientos llegarían hasta los 36 kilómetros por hora, mientras que en el litoral sur superarían los 20 kilómetros por hora. La alerta comprende Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y la Provincia Constitucional del Callao.

El pronóstico se da en un contexto de cambios atmosféricos asociados al reciente paso de la DANA Aníbal. Este sistema de depresión aislada en niveles altos generó una masa de aire frío sobre el océano Pacífico, modificando las condiciones climáticas del invierno peruano. Según especialistas, estas condiciones favorecen una mayor presencia de humedad, nubosidad y lloviznas intermitentes en la costa central y sur.

El Senamhi advirtió que el incremento de la velocidad del viento favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, se espera la presencia de niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana, además de lloviznas ligeras en las zonas costeras cercanas al mar.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 20 de agosto, se prevé el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, y la reducción significativa de la visibilidad horizontal.



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Ante el riesgo de posibles daños en las estructuras, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones. También aconsejó asegurar los techos, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar permanecer cerca de postes u otras estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos. Asimismo, sugirió utilizar ropa de abrigo e impermeable para protegerse de la sensación de frío.

En cuanto al transporte, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener una mayor distancia de seguridad debido a la posible disminución de la visibilidad. En zonas densamente pobladas como Lima y Callao, estas condiciones podrían afectar las actividades cotidianas. En ese sentido, las autoridades exhortaron a asegurar las embarcaciones ubicadas en áreas portuarias para prevenir accidentes durante el periodo de alerta.