Los alcaldes de Villa El Salvador y Chorrillos coincidieron en señalar a Sedapal como responsable del colapso de los sistemas de desagüe, en una posición similar a la expresada el último lunes por Keiko Fujimori.

Un día antes, la jefa de Estado anunció la reestructuración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), luego del desborde de aguas servidas registrado en Villa El Salvador a causa de las intensas lloviznas.

El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo, atribuyó directamente a Sedapal la responsabilidad por la emergencia registrada el último domingo en el Sector 1, Grupo 1. Según indicó, unas 74 viviendas quedaron completamente afectadas y más de 350 personas resultaron damnificadas.

“Yo responsabilizo, así como el día de ayer también la presidenta de la República dijo que es responsabilidad total de Sedapal. Nosotros hemos notificado a Sedapal, no este año, no el año pasado... lo venimos haciendo hace 6 años, 6 años que Sedapal no hace nada”, declaró Íñigo a RPP.

El burgomaestre señaló que este es el tercer colapso de similar magnitud registrado en la zona y afirmó que Sedapal ha desatendido las notificaciones enviadas por la municipalidad durante los últimos seis años.

“Es la tercera vez que ocurre este tipo de situación. Si la competencia fuera del alcalde de ejecutar obras para poder mejorar el alcantarillado en toda esa zona, pues yo lo haría. [Dicen que] van a priorizar el cambio de todas las redes, pero así nos tienen año tras año. Es más, nosotros tenemos un proyecto de inversión con firma de desde el año pasado para ejecutar las pistas y veredas en el sector 1, grupo 1, 2 y 3. Tenemos ya firmado el contrato, pero, ¿por qué no podemos iniciar obra ahí? Porque Sedapal tiene que darnos la conformidad y decirnos: ‘Vamos a entrar nosotros a cambiar todas las redes de agua y desagüe’”, agregó.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, cuestionó a Sedapal y sostuvo que la entidad carece de un protocolo de respuesta frente a este tipo de emergencias.

Indicó que Sedapal demora “por lo menos 3 a 4 horas para recién enviar bombas de inyección”. Asimismo, expresó su respaldo a la propuesta de Keiko Fujimori para reestructurar la entidad.

“Esto no es un desborde simple, lo acaba de decir el señor Iñigo, que felizmente no ha habido problemas eléctricos, que todo el mundo estaba inundado con agua de desagüe. Entonces, hemos tenido que trabajar casi toda la noche, baldeando con algunas bombas y con la colaboración de muchos de los vecinos. Y esto es porque Sedapal no tiene un trabajo preventivo. En ningún momento ha realizado ningún trabajo sabiendo que va a haber lluvias y que estos colapsos son repetitivos”, sostuvo a dicho medio.

Cortez señaló que los sectores más afectados se encuentran entre las avenidas El Sol y Guardia Civil. En esa misma línea, informó que tres grandes centros de abasto, incluido el mercado Sarita Colonia, resultaron inundados, dejando a más de 400 comerciantes con pérdidas totales de su mercadería.

“En el año 2023 hubo un hecho casi similar con menos carga, pero aún así [Sedapal] no asumió sus responsabilidades y no indemnizó a ninguno de los comerciantes. Es la queja que ellos tienen en este instante que no se ha hecho ningún trabajo”, señaló.

En relación con las declaratorias de emergencia, ambos alcaldes coincidieron en que estas solo tendrán resultados concretos si reciben un respaldo “real” del Gobierno central para atender las deficiencias técnicas de Sedapal, que, según señalaron, se repiten cada año.

El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo, informó que su distrito será declarado en emergencia mediante una sesión del concejo municipal.