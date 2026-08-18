La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres personas por su presunta participación en el asesinato de Mauro Garriazo Flores, de 46 años, conductor de la empresa de transportes Vipusa. El crimen ocurrió en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El teniente general Manuel Lozada señaló que la intervención estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia y se efectuó en un inmueble situado en la intersección de las avenidas Separadora Agroindustrial y César Vallejo, en la Asociación Agropecuaria.

Los intervenidos fueron identificados como José Carlos Inchaustigue Quiroz, alias ‘Diablo’, de nacionalidad peruana y señalado como el presunto cabecilla; Marco Jhonnyel Zambrano Maldonado, alias ‘Cachorro’; y Gabriel Alejandro Andrade Valera, alias ‘Rata’, ambos de nacionalidad venezolana.

“No hay denuncia de extorsión por parte de la empresa; sin embargo, producto de este lamentable hecho se está investigando. Tenemos tres detenidos, con las imágenes que se tienen en los registros fílmicos, que coinciden con las características de un motocar que habría participado en este hecho. Esa es la intervención que se ha tenido, tenemos un peruano detenido y dos extranjeros venezolanos”, indicó Lozada.

Según RPP, los sospechosos tenían en su poder cinco teléfonos celulares que contendrían mensajes extorsivos dirigidos contra empresas de transporte y empresarios de Villa El Salvador.

Los tres intervenidos fueron llevados a la División de Investigación Criminal de Villa El Salvador, donde permanecen mientras continúan las diligencias para esclarecer el asesinato de Mauro Garriazo Flores.

De acuerdo con la Policía, el presunto autor material del crimen habría abordado el bus haciéndose pasar por pasajero. Una vez dentro de la unidad, habría disparado contra Garriazo Flores para luego escapar del lugar.

Villa El Salvador: Conductor de la empresa Vipusa murió tras ser atacado a balazos durante su recorrido

Mauro Garriazo Flores, de 46 años, conductor de la empresa de transporte público Vipusa, fue asesinado a balazos la noche del lunes en Villa El Salvador. El atacante abordó la unidad como un pasajero y aprovechó el recorrido habitual para perpetrar el crimen.

Según RPP, el ataque se produjo en el cruce de las avenidas Pacto Andino y Primero de Mayo, donde el sujeto disparó contra el conductor y luego escapó del lugar con rumbo desconocido.

Luego del atentado, el conductor fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, solo se pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

El conductor se encontraba a cargo de una unidad de la línea A, que cubre la ruta entre los distritos de Puente Piedra y Villa El Salvador.

De acuerdo con información de la Policía, el atacante subió al vehículo haciéndose pasar por un pasajero y, una vez a bordo, disparó directamente contra Garriazo Flores.

Si bien las circunstancias que habrían motivado el crimen aún son materia de investigación, compañeros de trabajo de la víctima señalaron que el conductor había recibido amenazas con anterioridad.

Asimismo, los trabajadores de la empresa Vipusa señalaron a dicho medio que la empresa venía siendo objeto de amenazas y presiones por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos.

En esa misma línea, los trabajadores indicaron que los propietarios de la empresa les aseguraron que la situación se encontraba bajo control y que podían continuar con sus labores con normalidad.