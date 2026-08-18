Los transportistas continúan siendo blanco de las bandas criminales. En esta ocasión, un conductor de miniván informal fue baleado mientras transitaba por la avenida Túpac Amaru, a la altura de Collique, en el distrito de Comas.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que el conductor transitaba por la mencionada avenida cuando fue interceptado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, cerca del Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Los sicarios realizaron hasta tres disparos contra el miniván, tras lo cual huyeron raudamente con rumbo desconocido.

El conductor resultó con cortes a causa de los vidrios que se rompieron durante el tiroteo. Debido a ello, fue trasladado de emergencia al mencionado hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad, por lo que fue dado de alta durante la madrugada.

Agentes de la Comisaría de Collique llegaron al lugar donde ocurrió el ataque y acordonaron la zona para permitir que los peritos de criminalística realizaran las diligencias correspondientes.

Antes de huir, los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo en el que exigían el pago de cupos a los colectiveros que cubren la ruta Collique-Puente Piedra. En la nota, amenazaban con atentar contra la vida de los transportistas en caso de no cumplir con sus demandas.

“Hoy mato a un chofer por no comunicarse y seguiré matando choferes si no se comunican”, indica la misiva que fue firmada por una organización criminal que se autodenomina el ‘Primer Comando de Lima’.