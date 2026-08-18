La Municipalidad de Villa El Salvador informó, mediante un comunicado oficial, que 72 viviendas resultaron afectadas y 386 vecinos damnificados tras el colapso de las redes de desagüe registrado en el Sector 1, Grupo 1.

Según informó la comuna, la emergencia sanitaria ocasionó la inundación de 11 manzanas del distrito con aguas servidas durante las últimas horas, afectando a los vecinos de la zona.

De acuerdo con el pronunciamiento municipal, la emergencia se habría originado tras el colapso de 10 buzones de alcantarillado en la zona residencial. La comuna cuestionó la falta de una respuesta inmediata por parte de Sedapal y señaló que desplegó camiones cisterna para retirar las aguas residuales. Asimismo, informó que brindó raciones de desayuno a las familias afectadas.

La administración municipal informó que coordinó la intervención de sus áreas técnicas para responder ante la emergencia sanitaria ocasionada por el rebalse de aguas residuales.

Dicho documento municipal señaló que la inundación afectó viviendas ubicadas en 11 manzanas del Grupo 1, perjudicando directamente las condiciones de habitabilidad de 386 vecinos.

La municipalidad señaló que, debido a la demora en la llegada de los camiones hidrojet solicitados a Sedapal, sus brigadas tuvieron que utilizar maquinaria propia para retirar el lodo y los residuos acumulados mediante labores de succión.

Asimismo, se informó que las unidades operativas de la municipalidad continuaron con los trabajos de desagüe con el objetivo de disminuir la acumulación de agua en calles y veredas de la zona afectada.

La Municipalidad de Villa El Salvador informó que presentó un requerimiento formal ante Sedapal para solicitar una intervención permanente y definitiva en la red de alcantarillado del distrito: “Reiteramos nuestro llamado formal y enérgico a Sedapal para que ejecute una intervención permanente y definitiva en la red de alcantarillado local, a fin de solucionar las causas de fondo y evitar hechos similares que ponen en riesgo la salud y el bienestar de los vecinos”.

La institución advirtió que la falta de reparaciones estructurales en la infraestructura sanitaria mantiene el riesgo de contaminación bacteriológica y de posibles brotes epidémicos en la zona afectada.

Las autoridades locales reiteraron la necesidad de ejecutar obras definitivas que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los colectores ubicados en la zona sur.

(Foto: Municipalidad Villa El Salvador)