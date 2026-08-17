La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este lunes 17 de agosto a Villa María del Triunfo (VMT) para inspeccionar las zonas afectadas por las intensas lloviznas e inundaciones registradas durante las últimas horas en Lima Sur.

La mandataria continúa así el recorrido iniciado por los sectores afectados de la capital para conocer los daños y supervisar las acciones de respuesta frente a la emergencia.

En Villa María del Triunfo se reportaron aniegos y problemas por el colapso de desagües. Una de las zonas afectadas fue el paso a desnivel del óvalo Nueva Esperanza, en la avenida Pachacútec, donde la acumulación de agua llegó a impedir el tránsito vehicular.

Gobierno evalúa declarar zonas en emergencia

La visita de Fujimori a VMT se produce después de que la presidenta recorriera sectores afectados de Villa El Salvador, donde conversó con familias perjudicadas e ingresó a viviendas alcanzadas por las inundaciones.

Durante ese recorrido, la jefa del Estado anunció que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las lluvias.

“He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas”, manifestó.

El Gobierno también ha anunciado coordinaciones para brindar alimentos, atención sanitaria y apoyo a la población perjudicada, mientras diferentes sectores del Ejecutivo mantienen acciones frente a las consecuencias de las precipitaciones.

Villa María del Triunfo entre los distritos afectados

Las lluvias ocasionaron diferentes emergencias en VMT. En el bypass del óvalo Nueva Esperanza, un bus de transporte público quedó atrapado por la acumulación de agua y sus pasajeros tuvieron que abandonar la unidad.

Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo desarrollen sus actividades de manera virtual este lunes 17 de agosto.

Las autoridades continúan evaluando los daños y las condiciones de los sectores afectados de Lima Sur.