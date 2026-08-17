El cadáver de una mujer fue encontrado durante la madrugada de este lunes 17 de agosto frente a una posta ubicada en el cerro San Cosme, en el distrito de La Victoria.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 4:00 a.m., según informó América Noticias. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y acordonaron la zona a la espera de los peritos de Criminalística.

Las circunstancias de la muerte todavía no han sido esclarecidas. La Policía inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, cómo murió y las circunstancias en las que su cuerpo llegó hasta ese punto.

PNP investiga hallazgo en el cerro San Cosme

Entre las hipótesis que son materia de investigación se encuentran un posible caso relacionado con extorsión o un ajuste de cuentas. Sin embargo, ninguna de estas líneas ha sido confirmada hasta el momento.

América Noticias reportó preliminarmente que los responsables podrían haber trasladado el cuerpo hasta el lugar después de que la mujer muriera en otro punto.

Esta posibilidad también deberá ser determinada mediante las diligencias policiales y los peritajes correspondientes.

Cámara de seguridad será clave para investigación

Agentes de la comisaría de San Cosme mantuvieron acordonado el sector para preservar posibles evidencias y permitir el trabajo de los especialistas de Criminalística.

En la zona se identificó al menos una cámara de seguridad, cuyas imágenes serán materia de revisión para establecer si registró movimientos relacionados con el caso durante la madrugada.

La grabación podría permitir a los investigadores reconstruir las últimas horas previas al hallazgo e identificar vehículos o personas que hayan transitado por el sector.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas y circunstancias de su muerte.