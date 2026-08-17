Deportistas denunciaron que una fumigación fue realizada mientras atletas permanecían dentro del albergue de La Videna, la noche del domingo 16 de agosto, sin que previamente se les comunicara que debían evacuar las instalaciones.

Según testimonios y videos difundidos después del incidente, los trabajos se realizaron entre las 6:00 y 7:00 p. m. y provocaron la presencia de humo en las instalaciones donde se encontraban los deportistas.

Entre quienes permanecían concentrados en el recinto había integrantes de la Federación Peruana de Judo, incluidos menores de edad que se preparaban para próximas competencias, según informó Infobae.

Videna

Yuliana Bolívar acudió a La Videna tras recibir alerta

La judoca y medallista panamericana Yuliana Bolívar acudió a las instalaciones después de recibir un mensaje de uno de los deportistas que se encontraba en el albergue.

“Realmente no sé qué es lo que ha pasado, pero he recibido un mensaje de uno de los chicos diciéndome que han estado fumigando en el albergue donde han estado todos los atletas”, relató para Infobae.

Bolívar señaló que intentó ingresar al recinto, pero tuvo que retirarse debido a la cantidad de humo que encontró.

“Me preocupa un montón porque intentamos entrar y la cantidad de humo nos obligó a salir porque estaba perdiendo el aire y la oxigenación. Me preocupa muchísimo que los chicos sigan ahí”, afirmó.

Reportan presencia de menores durante fumigación

La deportista manifestó especial preocupación porque, según su testimonio, había menores de edad dentro del albergue, entre ellos atletas que tenían previsto competir en los siguientes días.

“Ahí hay niños menores de edad. Hay chicas menores de edad que compiten en dos días”, indicó Bolívar.

Según los testimonios difundidos, la aparición del humo llevó a algunos deportistas a abandonar sus habitaciones y buscar otros espacios dentro de las instalaciones.

Los videos registrados durante el incidente muestran una concentración de humo en diferentes ambientes del recinto. Con la información disponible no es posible determinar su composición ni el nivel de exposición de los atletas.

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Cuestionan falta de comunicación previa

Bolívar aseguró que no recibió información previa sobre la fumigación y cuestionó que los trabajos se realizaran mientras había deportistas alojados.

“Nunca recibí comunicación de que iban a hacer esto”, sostuvo la judoca.

Los integrantes de la Federación Peruana de Judo se encontraban concentrados como parte de su preparación deportiva cuando ocurrió el incidente.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se cuenta con una versión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) que detalle el protocolo aplicado, los productos utilizados durante la fumigación o si se dispuso una evacuación antes de iniciar los trabajos.