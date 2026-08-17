Las lluvias registradas en Lima Sur durante las últimas horas han provocado aniegos, colapso de desagües, daños en viviendas y restricciones al tránsito en diferentes puntos de la capital este lunes 17 de agosto.

Entre los distritos con afectaciones reportadas se encuentran Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. La presidenta Keiko Fujimori recorrió algunos de los sectores perjudicados y anunció que el Gobierno evalúa declarar en emergencia los distritos afectados.

“He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas”, manifestó la mandataria desde Villa El Salvador.

Clases virtuales y problemas en vías de Lima Sur

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) suspendió las clases presenciales este lunes en instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Los estudiantes comprendidos por la medida desarrollarán actividades virtuales.

En Villa María del Triunfo, un bus de transporte público quedó atrapado por la acumulación de agua en el bypass del óvalo Nueva Esperanza, en la avenida Pachacútec. Los pasajeros tuvieron que abandonar la unidad luego de que quedara inmovilizada.

En Chorrillos, el mercado Los Gorriones fue alcanzado por un aniego con aguas servidas. El establecimiento permanecerá cerrado al menos tres días para realizar trabajos de fumigación y evaluar sus condiciones de salubridad.

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Gobierno evalúa declarar zonas en emergencia

Desde Villa El Salvador, Fujimori informó que coordinó el envío de alimentos y la implementación de ollas comunes para las familias afectadas. También anunció la intervención de funcionarios del Ministerio de Salud y coordinaciones con Educación ante daños reportados en tres colegios.

Según el balance comunicado por la presidenta durante su recorrido, las precipitaciones no habían dejado víctimas mortales, aunque sí daños materiales.

El Ejecutivo mantiene acciones para retirar el agua acumulada y atender a la población, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de las zonas afectadas.