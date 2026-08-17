Keiko Fujimori evalúa declarar en emergencia distritos de Lima afectados por lluvias

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi recorrió este lunes 17 de agosto zonas afectadas por las lluvias en Lima, donde conversó con vecinos e ingresó a viviendas que registraron daños por las precipitaciones de las últimas horas.

Durante su visita a Villa El Salvador, uno de los distritos afectados, la jefa del Estado informó que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los sectores de Lima que presentan afectaciones por las lluvias.

“He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas”, manifestó Fujimori.

Gobierno evalúa declarar en emergencia zonas afectadas

La mandataria indicó que la eventual declaratoria de emergencia está siendo evaluada ante los daños registrados y las condiciones meteorológicas previstas para Lima y otras zonas del país.

Por el momento, Fujimori habló de una medida en evaluación. No precisó durante sus declaraciones qué distritos serían incluidos ni anunció la publicación de una declaratoria oficial.

La presidenta sostuvo que las lluvias están asociadas a un fenómeno meteorológico denominado DANA, que, según explicó, generará precipitaciones fuertes en sectores de la capital y en el sur del país.

Envío de alimentos y ollas comunes en Villa El Salvador

Durante su recorrido, Fujimori informó que coordinó con la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el envío de alimentos para las familias afectadas.

Entre las medidas anunciadas se encuentra también la implementación de ollas comunes para atender a la población perjudicada por las precipitaciones.

La mandataria recorrió viviendas afectadas y conversó directamente con los residentes para conocer los daños registrados y las principales necesidades de las familias.

Minsa atenderá sectores afectados y tres colegios presentan daños

Fujimori señaló que funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) acudirán a los sectores afectados como parte de las acciones desplegadas por el Ejecutivo.

También informó que realizó coordinaciones con el Ministerio de Educación (Minedu) debido a la afectación registrada en tres colegios.

La mandataria no detalló durante estas declaraciones cuáles son las instituciones educativas afectadas ni el nivel de los daños registrados en cada una.

Keiko Fujimori: lluvias no han dejado víctimas mortales

La presidenta informó que, de acuerdo con el balance disponible durante su recorrido, las lluvias no han ocasionado víctimas mortales, aunque sí se han registrado daños materiales.

Entre las acciones inmediatas del Gobierno se encuentra el retiro del agua acumulada en las zonas afectadas y la coordinación con los sectores de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Fujimori reiteró además que ministros de Estado serán desplazados a diferentes regiones para supervisar las labores de prevención y atención frente a las precipitaciones y la activación de quebradas.