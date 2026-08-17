Una joven estudiante de Educación perdió la vida de manera trágica tras caer accidentalmente de una cúster de transporte público en movimiento, la cual terminó arrollándola. El lamentable accidente ocurrió a la altura del paradero Centro Bellavista, en la Carretera Central, dentro de la jurisdicción del distrito de San Agustín de Cajas.

​La víctima fue identificada como Cinthia Elsa Llacua Huerta, de 22 años de edad, quien cursa estudios de Educación y habría sido becada. Según revelaron los testigos, la joven recién había iniciado la labor de cobradora para generar ingresos económicos y apoyarse con sus estudios.

​De acuerdo con el testimonio de los peatones y pasajeros, la víctima habría perdido el equilibrio cuando la unidad acababa de retomar la marcha tras salir del paradero. Al caer sobre la vía, la llanta posterior derecha del vehículo le pasó por encima, impactándole directamente en la cabeza y causándole una muerte instantánea.

​La cúster de placa Y1A-731, que cubre la ruta desde el distrito de San Agustín de Cajas hasta el distrito de Sapallanga, en Huancayo, fue trasladada a la comisaría, mientras que el conductor Carlos Freddy P.C.(35), permanece bajo custodia policial para las diligencias correspondientes y la determinación de responsabilidades.

​Tanto la joven fallecida como el conductor son naturales del distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (región Huancavelica). La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) investiga el caso.

La víctima fue trasladada a la morgue de Hualhuas y el conductor hacia la comisaría de la jurisdicción