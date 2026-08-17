La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, anunció este lunes 17 de agosto el despliegue de ministros de Estado hacia las zonas del centro y sur del país afectadas por las lluvias y otras condiciones meteorológicas adversas.

La mandataria brindó estas declaraciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en Chorrillos, donde supervisó las acciones adoptadas frente a las emergencias registradas en diferentes puntos del país.

Fujimori también informó que los vuelos en el aeropuerto de Tacna fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas. El traslado hacia esa región para las labores de monitoreo podrá realizarse por vía terrestre.

Ministro de Defensa viajará a Arequipa y monitoreará el sur

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, será enviado a Arequipa, desde donde realizará el seguimiento de la situación en esa región y en Moquegua y Tacna.

“En el aeropuerto de Tacna se suspendieron todos los vuelos, pero por tierra se podrá llegar y monitorear también esa zona”, señaló la presidenta.

Las condiciones meteorológicas también han ocasionado restricciones en carreteras del sur. La jefa del Estado indicó que algunos cierres fueron adoptados como medida preventiva ante la activación de quebradas y otros riesgos.

Midagri monitoreará posibles granizadas en la sierra central

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, también será desplazado al interior del país. Según explicó Fujimori, el titular del Midagri se dirigirá hacia la sierra central.

Desde esa zona deberá monitorear las condiciones meteorológicas y advertir a la población frente a la posibilidad de granizadas.

El despliegue forma parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para mantener el seguimiento de las emergencias y coordinar la atención de la población afectada.

Keiko Fujimori recorre zonas afectadas de Lima

La presidenta anunció, además, que recorrerá los distritos de Lima afectados por las lloviznas. En Lima Sur se mantienen trabajos para evacuar el agua acumulada en diferentes sectores.

Fujimori destacó las coordinaciones realizadas por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, y señaló que los trabajos de evacuación de agua han avanzado, aunque todavía no han concluido.

Los ministros de Salud, Luis Dyer, y de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, también participarán en las acciones de apoyo a la población, según informó la mandataria.

Presidenta advierte intensificación de lloviznas en Lima Sur

Fujimori advirtió que las precipitaciones en Lima, principalmente en los distritos del sur de la capital, podrían intensificarse durante este lunes 17 y martes 18 de agosto.

También pidió a la población de las regiones del centro y sur mantenerse atenta debido a la activación de quebradas.

La mandataria señaló que el cierre preventivo de algunas carreteras busca proteger a conductores y pasajeros frente a posibles emergencias. Además, informó que maquinaria de Provías se encuentra desplegada en zonas afectadas.